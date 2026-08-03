Súper Niño en Salta: Se esperan lluvias muy abundantes para esta zona del país

Serán precipitaciones cortas pero muy abundantes con consecuencias como saturación en los suelos e inundaciones indicó por Radio Salta, el ingeniero Marcelo Echenique, director del Centro Regional Salta - Jujuy del INTA.

Echenique mencionó la reunión que compartió junto al intendente capitalino Emiliano Durand sobre el tema “Super Niño” y sus posibles consecuencias para Capital.

“La propuesta del Inta es trabajar sobre el índice de saturación del suelo en la Ciudad y en otros municipios que lo requieran para que los ejecutivos tomen decisiones en relación a la limpieza y la infraestructura”, especificó.

Echenique fue consultado sobre el estado actual de trabajo del Inta Salta-Jujuy. “Estamos mal porque del 2023 hasta la fecha tenemos un 30% menos de agentes. Eso sumado al recorte presupuestario, nos pone a los trabajadores muy sobrecargados”, reflexionó.