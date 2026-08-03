Súper Niño en Salta: Se esperan lluvias muy abundantes para esta zona del país
Según las investigaciones meteorológicas, el evento conocido como el “Súper Niño” traerá más del 38 por ciento de lluvias en la primavera.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
Serán precipitaciones cortas pero muy abundantes con consecuencias como saturación en los suelos e inundaciones indicó por Radio Salta, el ingeniero Marcelo Echenique, director del Centro Regional Salta - Jujuy del INTA.
Echenique mencionó la reunión que compartió junto al intendente capitalino Emiliano Durand sobre el tema “Super Niño” y sus posibles consecuencias para Capital.
“La propuesta del Inta es trabajar sobre el índice de saturación del suelo en la Ciudad y en otros municipios que lo requieran para que los ejecutivos tomen decisiones en relación a la limpieza y la infraestructura”, especificó.
Echenique fue consultado sobre el estado actual de trabajo del Inta Salta-Jujuy. “Estamos mal porque del 2023 hasta la fecha tenemos un 30% menos de agentes. Eso sumado al recorte presupuestario, nos pone a los trabajadores muy sobrecargados”, reflexionó.