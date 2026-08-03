Tres escuelas salteñas ganan un concurso para prevenir incendios en el NOA
Participaron alumnos de 49 establecimientos educativos de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
El V Concurso "Prevenir Incendios es Salvar Vidas", tiene como objetivo fortalecer la reflexión, la conciencia ambiental y el compromiso de niñas, niños y jóvenes frente a la problemática de los incendios forestales en la región del NOA. Formaron parte de esta edición, 49 escuelas de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, de los niveles inicial, primario y secundario.
La provincia tuvo una destacada representación, obteniendo los tres primeros puestos y fueron reconocidas por la calidad y el compromiso reflejado en sus producciones artísticas:
1º Puesto: Escuela Rural Nº 4274 Monseñor Pedro Reginaldo Lira (Plurigrado), La Calderilla.
2º Puesto: Escuela Nº 4086 Magdalena Güemes de Tejada (6º grado), El Galpón.
3º Puesto: Escuela Rural Nº 4355 María Luisa López (Plurigrado), Tolombón.
La iniciativa fue desarrollada por la Comisión de Educación de la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego del NOA, estuvo articulada con el Ministerio de Educación y Cultura a través de las Coordinaciones de Educación Rural y Educación Intercultural Bilingüe.