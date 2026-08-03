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Tres escuelas salteñas ganan un concurso para prevenir incendios en el NOA

Participaron alumnos de 49 establecimientos educativos de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán. 

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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El V Concurso "Prevenir Incendios es Salvar Vidas", tiene como objetivo fortalecer la reflexión, la conciencia ambiental y el compromiso de niñas, niños y jóvenes frente a la problemática de los incendios forestales en la región del NOA. Formaron parte de esta edición, 49 escuelas de Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán, de los niveles inicial, primario y secundario.

La provincia tuvo una destacada representación, obteniendo los tres primeros puestos y fueron reconocidas por la calidad y el compromiso reflejado en sus producciones artísticas:

1º Puesto: Escuela Rural Nº 4274 Monseñor Pedro Reginaldo Lira (Plurigrado), La Calderilla.

2º Puesto: Escuela Nº 4086 Magdalena Güemes de Tejada (6º grado), El Galpón.

3º Puesto: Escuela Rural Nº 4355 María Luisa López (Plurigrado), Tolombón.

La iniciativa fue desarrollada por la Comisión de Educación de la Mesa de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego del NOA, estuvo articulada con el Ministerio de Educación y Cultura a través de las Coordinaciones de Educación Rural y Educación Intercultural Bilingüe.

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