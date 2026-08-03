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El fin de semana el municipio intervino en 29 incidentes causados por el viento y el fuego

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para solucionar los diferentes inconvenientes. Se recomienda seguir tomando recaudos teniendo en cuenta que durante los próximos días el alerta podría regresar.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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Durante el fin de semana, la Municipalidad intervino en 29 incidentes ocasionados por las condiciones climáticas, principalmente por el fuego y el viento. 

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para dar respuesta a las distintas situaciones registradas en la ciudad, que incluyeron la caída de árboles, postes y cables, así como también focos de incendios. 

En total, se registraron 14 casos de ramas y árboles caídos o con riesgo de caída, 6 incendios forestales y 9 situaciones vinculadas a postes y cables afectados. 

Ante la posibilidad de que el alerta meteorológico se reitere en los próximos días, la Municipalidad recomienda a los vecinos seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar nuevos incidentes: 

*No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.
*No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.
*No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.
*Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.
*Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

Se recuerda que ante cualquier situación se debe llamar al 911 o al 105, quien tiene personal de guardia las 24 horas. 

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