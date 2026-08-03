El fin de semana el municipio intervino en 29 incidentes causados por el viento y el fuego

Durante el fin de semana, la Municipalidad intervino en 29 incidentes ocasionados por las condiciones climáticas, principalmente por el fuego y el viento.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, trabajó arduamente para dar respuesta a las distintas situaciones registradas en la ciudad, que incluyeron la caída de árboles, postes y cables, así como también focos de incendios.

En total, se registraron 14 casos de ramas y árboles caídos o con riesgo de caída, 6 incendios forestales y 9 situaciones vinculadas a postes y cables afectados.

Ante la posibilidad de que el alerta meteorológico se reitere en los próximos días, la Municipalidad recomienda a los vecinos seguir una serie de medidas preventivas para reducir riesgos y evitar nuevos incidentes:

*No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

*No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

*No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

*Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

*Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.

Se recuerda que ante cualquier situación se debe llamar al 911 o al 105, quien tiene personal de guardia las 24 horas.