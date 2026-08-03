El móvil del Registro Civil estará en distintos barrios de la Capital

Continuando con los operativos de identificación que lleva adelante la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 3 y hasta el sábado 8 de agosto, inclusive, se realizarán operativos en distintos barrios de la ciudad de Salta.

Las acciones comenzó hoy, lunes 3, en Cerro Socompa, manzana 12, lote 27, del barrio Las Colinas. El martes 4 continuarán en avenida del Líbano 440, en el barrio Morosini.

El miércoles 5 y el jueves 6 de agosto, los operativos se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Unión, ubicado en avenida Armada Argentina y José M. Mirau.

El viernes 7, las actividades se trasladarán al Centro Integrador Comunitario del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N.

Durante estos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

La Muni en tu Barrio

El sábado 8 se realizará una nueva edición del programa La Muni en tu Barrio en el Centro Vecinal del barrio Solís Pizarro, ubicado en la intersección de calle Pavo Real y avenida de los Pájaros.

En esta jornada, la atención comenzará a las 8 de la mañana. Los turnos se entregarán por orden de llegada y la atención se extenderá hasta la finalización del operativo.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó los valores de los trámites de identificación.

Los montos vigentes son los siguientes: el DNI en modalidad regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 90 días, mientras que para el pasaporte es de alrededor de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a quienes deban tramitar alguno de estos documentos que tengan en cuenta los plazos de entrega, ya que se han registrado numerosos reclamos por las demoras en la recepción de los ejemplares.