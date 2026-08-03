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Salta celebra a Bolivia con música, danza y sabores típicos

El encuentro será este miércoles 5 de agosto, de 16 a 00, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, con entrada libre y gratuita. Participarán más de 30 artistas, 400 bailarines y habrá puestos de comidas para degustar la gastronomía del país vecino.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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En el marco de la víspera del Día de la Independencia de Bolivia, la Municipalidad de Salta invita a los vecinos a participar de la “Serenata a Bolivia”, un encuentro que se realizará este miércoles 5, de 16 a 00, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, ubicado en avenida Independencia 910.

La propuesta busca celebrar y poner en valor las tradiciones y expresiones culturales de la comunidad boliviana, con una jornada que reunirá música, danza y gastronomía típica.

“Vamos a contar con casi 30 artistas en escena, casi 400 bailarines y más de 20 puestos de comidas típicas”, explicó Pablo Dzioba, subsecretario de Coordinación de Gobierno. Además, destacó que los puestos gastronómicos ofrecerán platos representativos de los distintos departamentos de Bolivia.

La jornada se extenderá hasta la medianoche, momento en que se dará paso a la celebración de la independencia del país hermano, que se conmemora cada 6 de agosto.

La actividad será con entrada libre y gratuita. Desde el municipio se invita a los vecinos y a las familias a disfrutar de una tarde y noche de encuentro, conocer la cultura boliviana y compartir esta celebración junto a la comunidad.

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