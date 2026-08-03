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Música Programada

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Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

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Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

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Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Los Bohemios

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Dispar acatamiento al paro docente

El relevamiento realizado por Radio Salta indica que en el turno mañana escolar de hoy, muy pocos establecimientos escolares registraron faltas por adhesión al paro.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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En la escuela Güemes, por ejemplo, de 32 maestros, 8 se sumaron al paro. En la escuela Roca la actividad fue totalmente normal. En la escuela Remedios Escalada de San Martín de 34 maestros, 14 se sumaron a la huelga. 

En la escuela San Martín ubicada en avenida Líbano, la actividad fue totalmente normal al igual que en la escuela Sarmiento. 

Radio Salta además dialogó con directivos de la escuela Urquiza ubicada en pleno centro de la Ciudad donde confirmaron un paro total del  personal de maestranza en reclamo de mejoras salariales. “La medida de fuerza fue dada a conocer el viernes pasado a los padres de los alumnos, por lo tanto ningún chico asistió a clases” dijo Patricia Gonzales Gallegos, directora del turno mañana.
 

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