Dispar acatamiento al paro docente

En la escuela Güemes, por ejemplo, de 32 maestros, 8 se sumaron al paro. En la escuela Roca la actividad fue totalmente normal. En la escuela Remedios Escalada de San Martín de 34 maestros, 14 se sumaron a la huelga.

En la escuela San Martín ubicada en avenida Líbano, la actividad fue totalmente normal al igual que en la escuela Sarmiento.

Radio Salta además dialogó con directivos de la escuela Urquiza ubicada en pleno centro de la Ciudad donde confirmaron un paro total del personal de maestranza en reclamo de mejoras salariales. “La medida de fuerza fue dada a conocer el viernes pasado a los padres de los alumnos, por lo tanto ningún chico asistió a clases” dijo Patricia Gonzales Gallegos, directora del turno mañana.

