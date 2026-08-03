La Provincia garantizó la continuidad de los programas de asistencia en territorio

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, mantuvo un encuentro con su par de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, en el que se acordó la continuidad de convenios fundamentales para la asistencia a sectores en situación de vulnerabilidad de la provincia. Entre ellos, el módulo focalizado destinado a comunidades originarias de los departamentos en Emergencia Sociosanitaria (Orán, San Martín y Rivadavia) y el convenio para personas con celiaquía, que brinda asistencia económica a quienes presentan esta patología.

El encuentro se realizó en Buenos Aires, en las oficinas de la cartera nacional, y formó parte de una agenda de trabajo permanente que permite no solo evaluar y analizar la implementación conjunta de políticas públicas, sino también dar continuidad a aquellas acciones estatales que han demostrado resultados positivos.

Llegada del Tren Social y Sanitario

En articulación con Nación, el ministro Mimessi también confirmó la llegada de la unidad ferroviaria "25 de Mayo", que cuenta con 11 vagones destinados a ofrecer, de manera simultánea y gratuita, prestaciones sociales, culturales y sanitarias. En una primera etapa, se prevé que recorra cinco municipios cabecera de departamento, para luego extender su cobertura a localidades y parajes cercanos.

Entre los servicios que brindará se encuentran el programa de atención oftalmológica "Ver para Ser Libres", atención odontológica infantil, trámites de ANSES y del Registro Civil, además de espacios lúdicos y un cine destinado a las infancias.

Trabajo conjunto y rendición en tiempo y forma

Por otra parte, el titular de Desarrollo Social subrayó que "la provincia no solo ejecuta los programas nacionales, sino que también los rinde en tiempo y forma, lo que garantiza su continuidad. Este compromiso permite que las prestaciones sigan llegando a los salteños".

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social avanza en la planificación de nuevas iniciativas con el acompañamiento de Nación, a partir de un diálogo permanente con las autoridades nacionales, que posibilita una respuesta favorable a las gestiones y el desarrollo de acciones concretas para brindar soluciones a los salteños.