Se hará una colecta de sangre en Plaza Belgrano este miércoles
Se recibirán donaciones a personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad, de los grupos O y B. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
El equipo del Centro Regional de Hemoterapia realizará el miércoles 5 de agosto, una colecta de sangre de los grupos O positivo y negativo y B positivo, en la Plaza Belgrano.
Las donaciones se recibirán entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará apostado en la plaza, sobre calle Balcarce.
Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.
Pueden donar
· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.
· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.
No pueden ser donantes
· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.
· Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.
· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.
Otros datos
· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.
· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.
· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.
· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.
· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.
· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.