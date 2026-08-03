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Plan Vial Zona Norte: comenzaron las tareas preliminares en la avenida Bolivia

Desde hoy lunes 3 de agosto y hasta el 6 de septiembre, se reconstruirá la calzada de avenida Bolivia, entre José Superi y la rotonda del Aero Club Salta. Habrá cortes y desvíos de tránsito, por lo que se solicita circular con precaución. Las obras se extenderán hasta avenida Houssay.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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Como estaba previsto, el municipio inició este lunes 3 de agosto la obra de intervención vial en la colectora de la avenida Bolivia, en el tramo comprendido entre calle José Superi y el acceso al Aero Club Salta.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que “se trata de la obra de seis meses que pertenece al Plan Vial de Zona Norte que tiene como objetivo mejorar y jerarquizar la avenida Bolivia desde la rotonda del Aero Club hasta la avda. Houssay”.

“Los trabajos incluirán la demolición del pavimento asfáltico existente y la ejecución de una nueva calzada, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial a los conductores de la zona”, detalló el funcionario. 

La primera intervención en la colectora de la avda. Bolivia entre la rotonda del Aero Club Salta y la calle José Superi se extenderá hasta el 6 de septiembre y, durante ese período, se implementarán cortes totales y desvíos en el sector.

Desde el municipio se solicita a los conductores prestar atención a la señalización y planificar sus recorridos con anticipación.

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