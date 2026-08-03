Abren convocatoria para participar de la XVI Feria del Libro de Salta

La Secretaría de Cultura de la Provincia abrió la convocatoria para participar de la XVI Feria del Libro de Salta, que se desarrollará del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural. Las inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 3 hasta el lunes 24 de agosto, inclusive, y podrán realizarse en tres modalidades: venta de libros, presentaciones editoriales y propuestas culturales vinculadas al universo del libro.

La modalidad de venta de libros está destinada a editoriales, librerías, instituciones educativas, autores y autoras que deseen comercializar sus publicaciones durante las cinco jornadas de la feria. Por su parte, la de presentaciones editoriales permitirá a escritores, escritoras y editoriales dar a conocer sus novedades, ya sea en actividades individuales o compartidas con otros autores. La tercera modalidad está orientada a talleres, charlas, conferencias, espectáculos escénicos e intervenciones artísticas, con el objetivo de enriquecer la programación e incorporar propuestas de distintas disciplinas relacionadas con la literatura y la producción cultural.

Los reglamentos y formularios correspondientes a cada una de las modalidades de participación se encuentran disponibles en culturasalta.gov.ar.

Consolidada como uno de los acontecimientos culturales más importantes del calendario provincial, la Feria del Libro de Salta se convirtió en un espacio de referencia para el sector editorial del NOA. Organizada por el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Cultura, reúne cada año a escritores, editoriales, librerías, artistas e instituciones en una programación construida de manera colectiva, que promueve el encuentro entre la producción literaria y el público.

La edición 2025 confirmó ese crecimiento sostenido al convocar a más de 54.000 visitantes, superando ampliamente los 40.000 asistentes registrados en 2024 y los 25.000 de 2023. A lo largo de cinco jornadas se desarrollaron más de 200 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, conferencias, talleres, propuestas musicales, espectáculos de danza y teatro, proyecciones de cine y actividades especialmente pensadas para las infancias y las juventudes.

También participaron 40 editoriales locales y regionales, junto con la Cámara del Libro de Santa Cruz de la Sierra, que aportó un amplio catálogo de obras de poesía, narrativa, historieta, historia, investigación, literatura infantil y juvenil, música, filosofía y fotoperiodismo. La programación contó, además, con invitados de proyección nacional y una destacada participación de jóvenes salteños.

Otro de los ejes de la última edición fue el fortalecimiento de las bibliotecas populares, que, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, incorporaron más de 150 nuevos títulos a sus colecciones.

Con estos antecedentes, la XVI Feria del Libro de Salta se prepara para una nueva edición con el propósito de seguir impulsando la diversidad cultural, fortalecer la producción editorial y ampliar los espacios de encuentro entre autores, lectores y hacedores culturales de Salta y de toda la región del NOA.