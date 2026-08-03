Julio cerró con intensos operativos de control en distintos puntos de la ciudad

Con el objetivo de prevenir siniestros viales, ordenar la circulación y promover el respeto por las normas de tránsito, la Municipalidad de Salta continúa realizando controles en distintos puntos de la ciudad.

En este marco, durante todo el mes de julio se realizaron controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad vial. Como resultado, se secuestraron 242 vehículos y se labraron 2.928 actas.

Las infracciones y retenciones se debieron principalmente a la falta de documentación y a casos de alcoholemia positiva. De los rodados retenidos 69 fueron automóviles, 140 motos, 14 camionetas, 7 furgones, 7 camiones y 5 traffics.

Desde la Secretaría de Tránsito indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en sectores estratégicos de la capital salteña.