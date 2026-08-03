La Policía desbarató una boca de expendio de droga en Orán

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó a cabo un importante procedimiento contra el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Orán.

Las actuaciones se iniciaron a partir de tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, que permitieron reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la orden de allanamiento al juzgado interviniente.

En ese marco, efectivos del Departamento Operaciones Zona Norte – Sección Investigación Narcocriminal 2 de Orán allanaron un inmueble ubicado en barrio Aeroparque, donde funcionaba un punto de comercialización de drogas.

Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer de 35 años. Además, se secuestraron alrededor de 264 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación.

Intervinieron la Auxiliaría Fiscal Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.