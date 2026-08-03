La Policía desbarató una boca de expendio de droga en Orán

 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Policía desbarató una boca de expendio de droga en Orán

La investigación se originó a partir de tareas de campo realizadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas. Una mujer fue detenida y se secuestraron más de 200 dosis de cocaína, dosis de marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó a cabo un importante procedimiento contra el microtráfico de estupefacientes en la ciudad de Orán.

Las actuaciones se iniciaron a partir de tareas investigativas desarrolladas por personal especializado, que permitieron reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la orden de allanamiento al juzgado interviniente.

En ese marco, efectivos del Departamento Operaciones Zona Norte – Sección Investigación Narcocriminal 2 de Orán allanaron un inmueble ubicado en barrio Aeroparque, donde funcionaba un punto de comercialización de drogas.

Como resultado del procedimiento, fue detenida una mujer de 35 años. Además, se secuestraron alrededor de 264 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la investigación.

Intervinieron la Auxiliaría Fiscal Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO