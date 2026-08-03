En agosto y septiembre habrá un amplio operativo de descacharrado en la ciudad
Las tareas iniciarán la próxima semana en el barrio ARA San Juan. El objetivo es retirar todo tipo de elemento que favorezca la conformación de criaderos y reservorios del mosquito Aedes Aegypt.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, continúa con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya.
Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “si bien venimos trabajando desde el inicio de la gestión, es importante intensificar los operativos de descacharrado antes del inicio de la temporada estival ya que es cuando los huevos del mosquito Aedes Aegypti, al hacer contacto con el agua, eclosionan”.
La programación para los meses de agosto y septiembre será la siguiente:
Lunes 10/08: barrio popular ARA San Juan
Miércoles 12/08: barrio El Aybal
Viernes 28/08: Villa Rebeca – San Luis
Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV
Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja
Miércoles 09/09: barrio Palermo I
Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero
Viernes 25/09: Asentamiento San Javier
Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.