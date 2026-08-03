En agosto y septiembre habrá un amplio operativo de descacharrado en la ciudad

La Municipalidad, junto al área de Control de Vectores de Nación y el Ejército Argentino, continúa con la campaña de prevención para evitar la proliferación del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “si bien venimos trabajando desde el inicio de la gestión, es importante intensificar los operativos de descacharrado antes del inicio de la temporada estival ya que es cuando los huevos del mosquito Aedes Aegypti, al hacer contacto con el agua, eclosionan”.

La programación para los meses de agosto y septiembre será la siguiente:

Lunes 10/08: barrio popular ARA San Juan

Miércoles 12/08: barrio El Aybal

Viernes 28/08: Villa Rebeca – San Luis

Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV

Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja

Miércoles 09/09: barrio Palermo I

Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero

Viernes 25/09: Asentamiento San Javier

Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales.