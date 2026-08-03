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Secuestran más de 700 dosis de droga en barrio Ceferino

A través de una investigación llevada adelante por la Policía de Salta, también se incautó dinero en efectivo, balanzas, cartuchos y otros elementos de interés para la causa. Interviene la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

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Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Policía de Salta, a través de la Dirección de Microtráfico, secuestraron 792 dosis de estupefacientes, en un procedimiento desarrollado en Barrio Ceferino, de Salta Capital. 

Además, detuvieron a una persona, mayor de edad e incautaron más de $410.000 en efectivo, dos balanzas grameras, 27 cartuchos de distintos calibres, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y otros objetos de interés para la investigación.

A partir de una medida judicial, emanada de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado sobre avenida Costanera y además detuvieron al investigado, en inmediaciones de las calles Ituzaingó y Carrión.

Por otra parte, durante el operativo, un efectivo policial resultó lesionado al ser agredido por personas que intentaron entorpecer el procedimiento. La situación fue controlada por la fuerza de seguridad provincial y se realizaron las actuaciones correspondientes.

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