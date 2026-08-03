Asumió el nuevo gerente del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó el acto de asunción del doctor Hugo Alberto Rivas Vázquez como nuevo gerente general del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, en reemplazo del profesional saliente, Daniel Rallé. La medida se enmarca en las acciones de fortalecimiento y refuncionalización del sistema sanitario provincial.

Durante la puesta en funciones, el titular de la cartera sanitaria agradeció la labor desarrollada por el doctor Rallé al frente de la institución y destacó el perfil técnico del nuevo directivo. "Pusimos en funcionamiento al nuevo gerente, agradeciendo al doctor Rallé por el gran trabajo que realizó. El doctor Rivas cuenta con un gran antecedente y desempeño en el Hospital Materno Infantil, sumado a su experiencia como tocoginecólogo y obstetra, lo cual le dará un perfil de gestión y gerenciamiento en línea con los objetivos fijados para esta etapa", señaló Mangione.

Asimismo, el Ministro confirmó que se transmitió a intendentes, senadores y diputados de la región el avance del proyecto para la construcción del nuevo Hospital de Urgencia de Güemes, iniciativa orientada a consolidar una cobertura federal e igualitaria en el territorio provincial.

Por su parte, el nuevo gerente, Hugo Alberto Rivas Vázquez, remarcó el compromiso al asumir la conducción del nosocomio. "Es un desafío importante en mi carrera. Lo primero que quiero hacer es integrarme a la comunidad, articular con el apoyo político y, fundamentalmente, trabajar junto al recurso humano para desarrollar la tarea.

Todo diagnóstico requiere evaluar fortalezas, debilidades y las oportunidades que se presentan, como la proyección de la nueva red sanitaria", expuso.

Respecto a las prioridades de su gestión, Rivas Vázquez indicó que buscará reorganizar los procesos internos, optimizar las áreas con buen desempeño y refuncionalizar servicios clave para ampliar la cobertura asistencial. "La tarea es compleja porque abarca una población diversa, incluyendo adultos mayores y afiliados al PAMI, además de la atención prehospitalaria en el corredor de la Ruta Nacional 34 y la zona de influencia del departamento", detalló.

El profesional, con trayectoria previa al frente del Hospital de Las Lajitas y como jefe de la Unidad de Ginecología del Hospital Materno Infantil, precisó que durante la transición ha mantenido reuniones de trabajo para analizar el funcionamiento de la planta y la distribución del personal, concluyendo que la premisa central será optimizar los recursos existentes mientras se avanza en la infraestructura futura.

Acompañaron el acto: el senador por el departamento General Güemes, Enrique Cornejo, el diputado Daniel Segura, el intendente local, Carlos Rosso; y el jefe comunal de El Bordo, Sergio Copa.