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Bono para las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad

El Gobierno de Javier Milei formalizó un pago extraordinario y único para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas de seguridad federales.

Argentina

03 / 08 / 2026

 

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El Ejecutivo nacional confirmó este lunes 3 de agosto un bono extraordinario destinado al personal militar y a integrantes de las fuerzas de seguridad federales. La medida quedó formalizada a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

Quiénes cobran el bono

Según el Decreto 695/2026, accederán al beneficio:

El personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

El personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.

El personal civil que se desempeña en Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el Decreto 696/2026 extiende el pago a:

Gendarmería Nacional, incluidos los alumnos en formación.

Prefectura Naval Argentina.

Policía Federal Argentina.

Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluidos los alumnos.

Servicio Penitenciario Federal, incluidos los alumnos.

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

Cuánto se paga y cuándo

El monto establecido es de $50.000 por persona. Se trata de una suma fija, remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que se liquidará junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

Al ser un pago extraordinario, no pasa a formar parte del salario básico ni modifica las escalas salariales vigentes: funciona como un refuerzo económico puntual para el personal alcanzado.

Los fundamentos de la medida

El Gobierno explicó que la decisión busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos del personal militar y de seguridad, en línea con la política de actualización salarial que viene implementando durante 2026. El objetivo declarado es reforzar los ingresos de estas fuerzas y garantizar una retribución acorde con las tareas y responsabilidades que exige el servicio.

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