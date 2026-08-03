Nuevo equipamiento tecnológico para fortalecer la investigación criminal

El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, encabezaron el acto de entrega de equipamiento informático destinado a la modernización de los servicios que brinda la Policía de Salta, como auxiliar de justicia.

En la oportunidad, la titular del máximo órgano de Justicia de la Provincia resaltó la importancia de avanzar paulatinamente para eficientizar el Estado, con tecnología y modernización que permita beneficiar a la comunidad encontrando las herramientas claves y necesarias para una mejor atención.

En el marco del acto, hizo entrega de 14 computadoras, 4 televisores, 14 monitores, 14 UPS y un monitor, que serán utilizados para potenciar las tareas de análisis de información y el apoyo de las investigaciones que desarrolla la fuerza de seguridad provincial.

Además, resaltó que también se busca dotar a los móviles policiales con tablets para que el personal policial pueda contar con elementos que contribuyan a optimizar el servicio que brinda la institución.

Participaron del acto el secretario de Seguridad, Ignacio Vilches; el coordinador del Ministerio de Seguridad, Francis Mir, el coordinador de Enlace Interinstitucional, Sebastián Schmidt, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director de Tecnología e Innovación del Poder Judicial de Salta, Alejandro Lopresti, el jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos; el jefe de la dirección Unidad de Análisis Criminal Conjunta, Alejandro Torres, autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Poder Judicial entre otros invitados a la ceremonia.