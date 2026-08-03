El Gobierno reunió a gobernadores para coordinar acciones por El Niño

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, encabezó en la provincia de Chaco una jornada para coordinar acciones para hacer frente al fenómeno climático El Niño.

Las autoridades nacionales estuvieron en la ciudad de Resistencia, donde analizaron con gobernadores de la región litoraleña y autoridades de Paraguay las medidas a tomar para afrontar el fenómeno climático.

En ese marco, trabajaron en la planificación para fortalecer las acciones conjuntas entre Nación y provincias.

El desarrollo de las actividades se dio en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, donde el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, mostró los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

Se trata de una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticiparse y poder brindar respuestas de manera coordinada ante inundaciones y demás eventos climáticos asociados al fenómeno El Niño.

El Plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

Intensificación en la primavera

El Niño avanzó y se prevé que se acentuará, generando más complicaciones. Al respecto, la información indica que actualmente las condiciones del fenómeno ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

Frente a este panorama, el Gobierno nacional viene desarrollando una estrategia con el fin de estar preparados y anticiparse a su llegada.

Para ello, están manteniendo reuniones de coordinación, llevando adelante el desarrollo del Tablero ENOS del Siname para el monitoreo en tiempo real, además de la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos con el objetivo de fortalecer la respuesta a nivel federal.

Chaco y Corrientes

Asistieron al encuentro los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación Fabián Fernández.

También, de la jornada formaron parte las autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las fuerzas federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.

