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Antártida récord: 84 grados bajo cero

El valor quedó muy cerca del récord histórico de la base, cuando durante el invierno de 2010 los instrumentos marcaron -84,7°C.

Mundo

03 / 08 / 2026

 

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La estación de investigación Concordia, situada en el interior del continente antártico, registró el pasado 18 de julio una temperatura de -84,1 °C, el valor más bajo medido en la Tierra desde 2012.

La información fue confirmada por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica (PNRA), que administran conjuntamente la base, según publicó la revista científica Live Science.

La medición se produjo en dos momentos casi simultáneos, a las 6:25 y 6:34 de la mañana, hora local. Además de convertirse en el registro más frío del planeta en los últimos 14 años, también representa la temperatura más baja registrada en los 16 años de funcionamiento de la estación Concordia.

El valor quedó muy cerca del récord histórico de la base, cuando durante el invierno de 2010 los instrumentos marcaron -84,7 °C, de acuerdo con el Observatorio Meteorológico y Climatológico Antártico Italiano.

La estación Concordia se encuentra sobre la meseta antártica oriental, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y a unos 1.100 kilómetros de la costa más cercana. Su ubicación, sumada a la extrema sequedad del aire y a la ausencia total de luz solar durante el invierno austral, genera las condiciones ideales para que el calor se disipe continuamente hacia el espacio.

"Durante el invierno, no hay luz solar durante meses, la atmósfera es extremadamente seca y estable, y bajo cielos despejados el calor se escapa continuamente hacia el espacio porque no hay nubes que lo retengan", explicó Gabriele Carugati, coordinador italiano de la estación y responsable del PNRA en Concordia, en declaraciones recogidas por Live Science.

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