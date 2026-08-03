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La Selección Argentina prepara tres amistosos y podría volver a jugar ante su público

La AFA analiza disputar dos encuentros en China y uno en Buenos Aires durante la próxima ventana internacional, a fines de septiembre. Todavía no fueron confirmados los rivales ni las fechas. 

Deportes

03 / 08 / 2026

 

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La Selección Argentina ya comienza a delinear sus próximos compromisos luego de haber alcanzado el subcampeonato en el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo conducido por Lionel Scaloni podría disputar tres partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino tendría previsto aprovechar la ventana internacional de la FIFA programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Ese período permite organizar hasta cuatro encuentros, aunque la intención sería jugar tres.

La planificación contempla realizar dos presentaciones en China y una en Buenos Aires. Este último partido marcaría el reencuentro del plantel con los hinchas argentinos después de la final perdida ante España, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.

Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre los adversarios, las sedes ni los días en los que se desarrollarán los amistosos. Las gestiones se encuentran en evaluación y los detalles podrían anunciarse durante las próximas semanas.

El reencuentro emotivo con los "campeones del pueblo"

El encuentro en la Argentina también permitiría reunir nuevamente al plantel completo, ya que varios futbolistas no regresaron al país tras la definición del Mundial. Lionel Messi y Rodrigo De Paul viajaron directamente a Miami, mientras que otros integrantes del seleccionado continuaron rumbo a Europa para reincorporarse a sus clubes.

Entre los jugadores que no formaron parte del regreso estuvieron Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

La delegación argentina que sí volvió al país arribó a Ezeiza el 20 de julio y recibió el acompañamiento de miles de simpatizantes. Pese a que no hubo celebraciones por un título, los hinchas se acercaron para reconocer la campaña del equipo y agradecerle por haber alcanzado una nueva final mundialista.

Durante la llegada, la Banda de Granaderos interpretó “Muchachos”, una de las canciones identificadas con la Selección. Ahora, la posible presentación en Buenos Aires aparece como la primera oportunidad para que la totalidad del equipo vuelva a encontrarse con el público argentino.

Foto: ANAS | 4K

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