B° Solidaridad: Investigan un hecho en el que un hombre fue herido con un arma blanca

 imagen

EN VIVO 00:30 a 1:00 HRS

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

B° Solidaridad: Investigan un hecho en el que un hombre fue herido con un arma blanca

El hecho ocurrió el pasado sábado 1 de agosto. La víctima permanece internada en estado delicado, mientras se cumplen diversas medidas para esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

Salta Hoy

03 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, dirige la investigación por un hecho ocurrido el pasado sábado 1 de agosto en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, donde un hombre de 28 años resultó gravemente herido con un arma blanca y permanece internado.

Según los primeros elementos reunidos, el episodio se produjo tras un hecho de violencia ocurrido en un domicilio de la zona. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el tórax y fue trasladada por su madre por sus propios medios al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada en código rojo al Hospital San Bernardo, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en estado delicado.

Por disposición del fiscal Espilocín, personal de la Unidad de Investigación y Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

En el marco de las tareas investigativas, tres hombres fueron demorados y se dispuso que sean sometidos a exámenes físicos y a la toma de muestras biológicas, mientras continúan las medidas tendientes a determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO