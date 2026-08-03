B° Solidaridad: Investigan un hecho en el que un hombre fue herido con un arma blanca

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, dirige la investigación por un hecho ocurrido el pasado sábado 1 de agosto en barrio Solidaridad de la ciudad de Salta, donde un hombre de 28 años resultó gravemente herido con un arma blanca y permanece internado.

Según los primeros elementos reunidos, el episodio se produjo tras un hecho de violencia ocurrido en un domicilio de la zona. La víctima sufrió una herida de arma blanca en el tórax y fue trasladada por su madre por sus propios medios al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada en código rojo al Hospital San Bernardo, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece internada en estado delicado.

Por disposición del fiscal Espilocín, personal de la Unidad de Investigación y Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho.

En el marco de las tareas investigativas, tres hombres fueron demorados y se dispuso que sean sometidos a exámenes físicos y a la toma de muestras biológicas, mientras continúan las medidas tendientes a determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.