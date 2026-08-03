Se lanzó el programa “La Justicia sale a las escuelas”
La jueza de la corte y vicedirectora académica de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, María Edit Nallim, junto a la ministra de Educación y Cultura de la Provincia, Cristina Fiore Viñuales, inauguraron en el colegio Sargento Cabral 5024 de Villa Mitre el dictado del programa “La Justicia sale a las escuelas” que se coordina en forma conjunta con la cartera educativa.
Salta Hoy
03 / 08 / 2026
Este ciclo que tiene como objetivo brindar a los jóvenes y adolescentes herramientas sobre diferentes temáticas que tienen efectos legales e impartirá conocimientos sobre derecho laboral, inserción en el mundo del trabajo; derecho del consumidor; cuidados en el ciberespacio; violencia de género; derecho penal, consumo problemático de sustancias; juicio por jurados, ley penal juvenil y buylling.
Participaron del acto el juez y director del departamento de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural, Eduardo Barrionuevo, la directora del establecimiento educativo Stella Maris Chauque, funcionarios provinciales, docentes y alumnos.