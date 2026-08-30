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Con un póker de Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal y cortó su mala racha

El capitán argentino marcó cuatro goles y aportó una asistencia para Luis Suárez en una noche espectacular.

Deportes

30 / 08 / 2026

 

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Lionel Messi volvió a ser protagonista absoluto en una noche inolvidable para el Inter Miami. El argentino marcó cuatro goles y dio una asistencia en la goleada por 7-1 ante Montreal, resultado que le permitió al equipo de Florida cortar una racha de cinco partidos oficiales sin victorias.

El show del capitán argentino comenzó con un tiro libre que se desvió en Luca Petrasso y terminó descolocando al arquero Thomas Gillier para poner el 2-1. A partir de allí, Messi tomó definitivamente el control del partido y fue determinante para que su equipo ampliara la diferencia.

 

 

El rosarino completó su póker con otras tres conquistas y cerró su actuación con una asistencia fantástica para Luis Suárez, en una noche en la que volvió a demostrar toda su jerarquía.

Con estos cuatro goles, Messi alcanzó los 927 tantos en su carrera profesional y se convirtió en el máximo goleador de la MLS. En la carrera por alcanzar a Cristiano Ronaldo, el portugués suma 978 goles, aunque disputó 162 partidos más que el argentino.

 

 

Una goleada que llegó después de cinco partidos

El triunfo tuvo además un valor especial para Inter Miami, que necesitaba recuperar confianza después de una seguidilla de cinco compromisos oficiales sin poder ganar.

El equipo estuvo dirigido nuevamente por Ángel Guillermo Hoyos, entrenador interino, mientras aguarda la habilitación de Cristian González para asumir formalmente el cargo.

Inter Miami había comenzado mejor y tuvo una de sus primeras grandes oportunidades a los ocho minutos, cuando Messi estrelló un remate contra el poste.

 

 

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos. Telasco Segovia envió un centro que Casemiro conectó de cabeza para marcar el 1-0 y convertir su primer gol con la camiseta del conjunto estadounidense.

Montreal reaccionó a los 36 minutos y consiguió el empate después de aprovechar una desatención defensiva. Noah Streit asistió al alemán Fabian Herbers, quien definió cruzado ante la salida de Dayne St. Clair.

Sin embargo, apenas tres minutos después apareció Messi. El argentino ejecutó un tiro libre con dirección al área que se desvió en Petrasso y terminó dentro del arco para devolverle la ventaja al conjunto local.

 

 

A partir de allí comenzó el festival ofensivo del 10. Messi volvió a aparecer una y otra vez para convertir la victoria en goleada y terminar la noche con cuatro goles y una asistencia.

Messi, otra vez decisivo

La actuación del argentino no solo permitió que Inter Miami recuperara el triunfo, sino que también lo llevó nuevamente a lo más alto de la tabla de goleadores de la MLS.

Con cuatro goles y una asistencia, Messi fue la gran figura de una jornada en la que Inter Miami necesitaba una reacción y encontró la respuesta en su máxima estrella.

El equipo de Florida goleó 7-1 a Montreal, volvió a ganar después de cinco partidos y tuvo, una vez más, a Messi como protagonista principal.

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