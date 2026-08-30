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Alerta por viento Zonda en los Valles Calchaquíes y de Lerma

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla que rige desde el mediodía hasta la medianoche.

Salta Hoy

30 / 08 / 2026

 

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El viento Zonda mantiene en alerta a distintos sectores de Salta durante este domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que rige desde las 12 hasta la medianoche para los Valles Calchaquíes y de Lerma.

El fenómeno afectará a Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, donde se esperan vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Las condiciones también podrían generar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y un ambiente muy seco, características asociadas al viento Zonda.

En las zonas altas, el alerta sube a naranja

La situación será más intensa en los sectores de mayor altura. Allí podrían registrarse vientos del sector oeste de hasta 130 km/h, por lo que el nivel de alerta puede elevarse de amarillo a naranja.

Además, el SMN no descarta la presencia de vientos fuertes del sector noroeste en la ciudad de Salta desde el mediodía y durante la tarde y noche.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre en sectores expuestos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

También se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico durante la jornada.

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