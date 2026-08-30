Los Leones consiguieron el bronce: vencieron 2-1 a Países Bajos

Los Leones volvieron a subirse al podio mundial. La Selección argentina masculina de hockey sobre césped derrotó este domingo 2-1 a Países Bajos en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y conquistó la medalla de bronce.

El equipo dirigido por Lucas Rey cerró así un gran torneo e igualó su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, al repetir el tercer lugar que había conseguido en La Haya 2014.

El encuentro se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, ante Países Bajos, vigente campeón olímpico y uno de los grandes candidatos al título. Argentina logró imponerse en un partido muy parejo y de enorme tensión, con el gol decisivo sobre el cierre.

Una revancha ante Países Bajos

El duelo por el bronce también tuvo sabor a revancha para Los Leones. En la primera fase del Mundial, el seleccionado neerlandés había derrotado a Argentina por 3-1.

Además, el conjunto argentino llegaba golpeado tras quedar eliminado en semifinales frente a Alemania, que lo venció 2-1 y le impidió disputar la final.

Pero Los Leones reaccionaron a tiempo y salieron a buscar una victoria que les permitiera cerrar el torneo entre los tres mejores del mundo.

Domene abrió el partido

Después de una primera mitad equilibrada, Argentina encontró la ventaja durante el tercer cuarto. Tomás Domene, una de las grandes figuras del equipo durante el Mundial, apareció para marcar el 1-0 tras una asistencia de Facundo Zárate.

El delantero alcanzó así los 10 goles en el torneo, consolidándose entre los máximos goleadores de la competencia.

Países Bajos reaccionó rápidamente. En el comienzo del último cuarto, Floris Middendorp consiguió el empate tras un córner corto, incluso cuando el conjunto europeo tenía un jugador menos.

Con el 1-1, el encuentro se volvió todavía más dramático. Ambos equipos buscaron el gol que les permitiera quedarse con el tercer puesto y evitar una definición por penales.

Gol sobre el final y festejo argentino

Argentina mantuvo la presión y encontró el premio en los minutos finales. Los Leones marcaron el 2-1 definitivo y desataron el festejo en Bélgica.

De esta manera, el seleccionado argentino cerró un Mundial inolvidable con una victoria ante uno de los grandes históricos del hockey internacional y volvió a conquistar una medalla después de 12 años.