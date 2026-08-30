Se realizó la tradicional maratón de Hirpace “Corro X Vos”

La tradicional maratón solidaria de HIRPACE volvió a reunir este domingo a cientos de salteños en una jornada que combinó deporte, inclusión y solidaridad. La propuesta “Corro X Vos” tuvo como punto de largada el Monumento al General Martín Miguel de Güemes y convocó a corredores, familias, instituciones y vecinos.

La actividad comenzó a las 9 y contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, quien acompañó la jornada organizada por la institución dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral.

Una carrera que va más allá del deporte

Con el paso de los años, “Corro X Vos” se convirtió en una de las principales iniciativas solidarias de HIRPACE. Desde la institución explican que cada participante representa simbólicamente a uno de los niños, jóvenes o adultos que reciben atención y acompañamiento.

El objetivo de la maratón es visibilizar el trabajo que realiza HIRPACE y, al mismo tiempo, generar recursos para sostener tratamientos, actividades y distintos espacios de asistencia.

La edición de este año tuvo además un significado especial debido al complejo contexto que atraviesa la institución, que volvió a convocar a la comunidad salteña para acompañar su tarea.

Opciones para todos

La jornada ofreció distintas alternativas para que personas de diferentes edades pudieran participar. Se realizaron pruebas competitivas de 3 y 10 kilómetros, además de una caminata participativa de 1,5 kilómetros.