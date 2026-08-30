Se realizó la tradicional maratón de Hirpace “Corro X Vos”
Se realizaron pruebas competitivas de 3 y 10 kilómetros, además de una caminata participativa de 1,5 kilómetros.
Deportes
30 / 08 / 2026
La tradicional maratón solidaria de HIRPACE volvió a reunir este domingo a cientos de salteños en una jornada que combinó deporte, inclusión y solidaridad. La propuesta “Corro X Vos” tuvo como punto de largada el Monumento al General Martín Miguel de Güemes y convocó a corredores, familias, instituciones y vecinos.
La actividad comenzó a las 9 y contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, quien acompañó la jornada organizada por la institución dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral.
Una carrera que va más allá del deporte
Con el paso de los años, “Corro X Vos” se convirtió en una de las principales iniciativas solidarias de HIRPACE. Desde la institución explican que cada participante representa simbólicamente a uno de los niños, jóvenes o adultos que reciben atención y acompañamiento.
El objetivo de la maratón es visibilizar el trabajo que realiza HIRPACE y, al mismo tiempo, generar recursos para sostener tratamientos, actividades y distintos espacios de asistencia.
La edición de este año tuvo además un significado especial debido al complejo contexto que atraviesa la institución, que volvió a convocar a la comunidad salteña para acompañar su tarea.
Opciones para todos
La jornada ofreció distintas alternativas para que personas de diferentes edades pudieran participar. Se realizaron pruebas competitivas de 3 y 10 kilómetros, además de una caminata participativa de 1,5 kilómetros.