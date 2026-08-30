Nicolás Maduro reapareció desde una cárcel de Nueva York con fotos inéditas

Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente después de varios meses sin imágenes suyas. El exmandatario venezolano difundió este domingo una serie de fotografías tomadas durante su detención en Nueva York, donde permanece recluido.

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta oficial de X y muestran a Maduro sonriente, vestido con ropa deportiva gris y haciendo el gesto de la “V” con los dedos. En una de las fotografías se lo observa sin esposas dentro de una de las instalaciones del centro de detención.

El exlíder venezolano acompañó las imágenes con un mensaje dirigido principalmente a sus nietos y a sus seguidores, al que presentó como un “pequeño regalo de amor y esperanza”.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Las fotos fueron tomadas en junio

Según trascendió, las fotografías fueron tomadas el 25 de junio, durante el Día del Padre, aunque recién fueron difundidas públicamente este domingo.

Maduro habría tenido acceso a las imágenes el 13 de julio, antes de que finalmente fueran compartidas en sus redes sociales.