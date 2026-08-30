Salta registró 69 embarazos en niñas menores de 15 años durante el primer semestre de 2026, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia. La cifra representa una disminución del 17% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 83 casos.

Si bien el descenso es considerado positivo por las autoridades sanitarias, la situación continúa siendo una de las más preocupantes en la provincia. La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, en dialogo con El Tribuno remarcó que cuando se trata de menores de 15 años no puede hablarse de un embarazo como una elección.

“Siempre es importante pensar que son niñas, entonces un embarazo en esa edad no es una elección”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, advirtió que una maternidad a tan corta edad puede afectar el desarrollo y el proyecto de vida de las menores.

El norte concentra la mayor cantidad de casos

De acuerdo con los datos oficiales, varias de las localidades con mayor cantidad de embarazos en niñas se encuentran en el norte provincial.

Embarcación registró 9 casos, Orán y General Güemes 6 cada uno, Morillo 5 y Cachi 4. En otras localidades se contabilizaron uno o dos casos.

La menor edad registrada durante este año fue de 12 años, aunque desde Salud recordaron que en períodos anteriores se detectaron embarazos en niñas de apenas 10 años.

Dorigato señaló que el primer semestre de 2025 había marcado un pico dentro de los últimos seis años, con 83 embarazos en menores de 15 años. Frente a los 69 casos registrados este año, la funcionaria destacó la reducción, aunque insistió en que el objetivo debe ser continuar disminuyendo estos indicadores.

Qué ocurre cuando se detecta un embarazo

Ante un embarazo en una menor de 15 años, el sistema sanitario activa un protocolo específico de protección. La situación debe ser comunicada a los organismos correspondientes y se realiza una evaluación integral del caso.

“Tenemos obligación de judicializarlo, dentro del protocolo está la judicialización porque se trata de una niña”, explicó Dorigato.

El Ministerio de Salud trabaja en estos casos junto con la Secretaría de Niñez y Familia y la Defensoría de los Derechos, mientras se analiza cada situación familiar y se brinda información sobre las alternativas disponibles.

Según los datos aportados por la funcionaria, el 61% de las niñas embarazadas durante el primer semestre accedió a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El resto continuó con la gestación y recibió el correspondiente seguimiento médico.

Anticoncepción y prevención

Desde Salud también señalaron que una de las principales herramientas para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes es garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.

Dorigato destacó especialmente el implante subdérmico, uno de los métodos más elegidos entre las adolescentes, y aseguró que la Provincia tuvo que realizar compras propias ante la reducción en el envío de estos insumos por parte de Nación.

Según indicó, el sistema sanitario utiliza entre 1.000 y 1.200 implantes por mes, mientras que durante todo 2025 la Nación había enviado alrededor de 200.

Ante esta situación, el Ministerio provincial dispuso una compra de mayor volumen para garantizar la disponibilidad del método en las distintas áreas operativas. Los nuevos implantes permitirían cubrir la demanda hasta diciembre.

La importancia de la Educación Sexual Integral

Para las autoridades sanitarias, la prevención no depende únicamente de la disponibilidad de anticonceptivos. También requiere Educación Sexual Integral (ESI), acceso a información y acompañamiento de adolescentes.

“Educación”, resumió Dorigato al referirse a uno de los principales ejes para abordar la problemática.

Los datos del primer semestre muestran una reducción respecto de 2025, pero también reflejan que todavía persiste una situación que requiere intervención sanitaria, social y judicial.

Un informe presentado por el Gobierno provincial en enero había registrado 174 gestaciones en niñas y adolescentes menores de 15 años durante todo 2025. De ese total, 111 habían finalizado y 54 continuaban en curso al 15 de enero de 2026.

La mayoría correspondió a niñas de 14 años, con 127 casos. Además, se registraron 40 de 13 años, cinco de 12 y dos de 11.

El mismo informe había advertido sobre otro aspecto de la problemática: solo en el 45% de los casos se consignó la edad del cogestante y, dentro de ese grupo, el 90% era mayor que la niña y el 24% era adulto.