Tolar Grande es sede de la Ceremonia Nacional de cierre del mes de la Pachamama 2026
El su edición número 24 reunirá a la comunidad en un acto de agradecimiento a la Madre Tierra.
Salta Hoy
31 / 08 / 2026
La ceremonia fue organizada por la Municipalidad y la Comunidad Indígena Kolla.
La jornada concluirá con un festival popular en el Salón Municipal con artistas como Bruno Arias y Coroico, para honrar y celebrar la identidad cultural andina.
Culminará así un mes que comenzó el 1 de agosto en distintos pueblos salteños y que tuvo ceremonias, ofrendas, ferias y encuentros culturales en diferentes regiones.
Actividades programadas:
12:00 Inicio de actividades con degustación de comidas típicas y almuerzo comunitario
15:00 Ascenso al cerro sagrado
15:30 Ceremonia central de ofrenda a la Madre Tierra a cargo de la comunidad Kolla.
21:00 Festival popular y cierre musical en el Salón Municipal, con la participación de Bruno Arias, Coroico, Carnavaleros de la Puna y artistas locales.