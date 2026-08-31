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Tolar Grande es sede de la Ceremonia Nacional de cierre del mes de la Pachamama 2026

El su edición número 24 reunirá a la comunidad en un acto de agradecimiento a la Madre Tierra.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La ceremonia fue organizada por la Municipalidad y la Comunidad Indígena Kolla. 

La jornada concluirá con un festival popular en el Salón Municipal con artistas como Bruno Arias y Coroico, para honrar y celebrar la identidad cultural andina. 

Culminará así un mes que comenzó el 1 de agosto en distintos pueblos salteños y que tuvo ceremonias, ofrendas, ferias y encuentros culturales en diferentes regiones.

Actividades programadas:

12:00 Inicio de actividades con degustación de comidas típicas y almuerzo comunitario

15:00 Ascenso al cerro sagrado

15:30 Ceremonia central de ofrenda a la Madre Tierra a cargo de la comunidad Kolla.

21:00 Festival popular y cierre musical en el Salón Municipal, con la participación de Bruno Arias, Coroico, Carnavaleros de la Puna y artistas locales.

 

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