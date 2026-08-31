Emiten alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

El área tendrá viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por vientos fuertes en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La región será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas de 100 km/h, en los niveles de alta montaña.



