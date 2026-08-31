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Emiten alerta amarilla por viento Zonda en los Valles y vientos intensos en la Puna

Afectará esta tarde los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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El área tendrá viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. 

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por vientos fuertes en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

La región será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas de 100 km/h, en los niveles de alta montaña. 


 

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