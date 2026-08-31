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Restauración del Museo de Ciencias Naturales

Será a partir de la firma de un convenio entre la Universidad Nacional de Salta y la Municipalidad de Salta. El edificio está ubicado en el Parque San Martín 

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La arquitecta Lorena Colina es integrante del equipo de restauración. 

“Será en etapas: el primer objetivo será la fachada del edificio. Es un edificio emblemático de 1915 y hay que hacer una restauración muy grande por falta de mantenimiento”, dijo la profesional en el programa La Mañana de Radio Salta.

Los trabajos en esta primera etapa hasta fines de septiembre no afectarán el funcionamiento del museo. 

“La idea es volver a darle la impronta de cómo era”, insistió la arquitecta Lorena Colina.

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