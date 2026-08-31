Restauración del Museo de Ciencias Naturales

La arquitecta Lorena Colina es integrante del equipo de restauración.

“Será en etapas: el primer objetivo será la fachada del edificio. Es un edificio emblemático de 1915 y hay que hacer una restauración muy grande por falta de mantenimiento”, dijo la profesional en el programa La Mañana de Radio Salta.

Los trabajos en esta primera etapa hasta fines de septiembre no afectarán el funcionamiento del museo.

“La idea es volver a darle la impronta de cómo era”, insistió la arquitecta Lorena Colina.