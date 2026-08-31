Violento impacto entre un Volkswagen Gol y una motocicleta deja dos heridos

Dos personas que se desplazaban en la moto resultaron heridas y recibieron asistencia médica en el lugar.

Una de ellas fue trasladada al Hospital San Bernardo, mientras que la otra fue atendida en una ambulancia por los médicos.

La conductora del automóvil dio negativo en el test de alcoholemia y tenía toda la documentación en regla.

En la zona hubo cortes de tránsito y la policía investiga las causas del accidente.