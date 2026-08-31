Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", escribió el futbolista de 39 años. La noticia comenzó a replicarse rápidamente este lunes en medios de todo el país.

Messi aseguró que se trató de una determinación profundamente dolorosa. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento", expresó.

El rosarino publicó un emotivo mensaje en el que confirmó una decisión que, según explicó, venía madurando desde hace tiempo y que terminó de reafirmar luego de la muerte de su padre, Jorge Messi.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó el capitán argentino, al explicar los motivos que lo llevaron a ponerle punto final a su historia como jugador de la Albiceleste.

El delantero también dejó en claro que su vínculo con la Selección continuará desde otro lugar. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió en su despedida dirigida a los hinchas argentinos.

Un mensaje escrito después de la final del Mundial

Uno de los momentos más emotivos de la publicación fue la revelación de que Messi había redactado gran parte de la carta poco después de la final de la Copa del Mundo 2026.

Según contó, escribió esas palabras el 21 de julio, apenas dos días después de la derrota de Argentina ante España en la final disputada en Nueva Jersey. El conjunto europeo se impuso por 1-0 en tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres a los 106 minutos.

Sin embargo, el futbolista decidió esperar para hacer público el anuncio. La muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida durante agosto a los 68 años, terminó de confirmar una decisión que ya estaba en su pensamiento.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó el campeón del mundo.

El final de una era dorada

La despedida de Messi marca el cierre de una de las etapas más importantes en la historia de la Selección Argentina. Desde su debut en 2005, el rosarino atravesó años de frustraciones, críticas y finales perdidas, hasta convertirse en el líder del ciclo más exitoso del combinado nacional.

Con la camiseta argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, fue protagonista de una generación que devolvió a la Selección a la cima del fútbol mundial.

Durante su trayectoria con la Albiceleste, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo nacional y en uno de los futbolistas con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

Una despedida diferente a la de 2016

No es la primera vez que Messi anuncia su alejamiento de la Selección. En 2016, después de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile, había comunicado su renuncia al equipo nacional, aunque luego decidió regresar.

Esta vez, el tono del mensaje fue diferente. El capitán habló de una etapa cumplida y de la necesidad de darle espacio a los nuevos talentos que llegan detrás.

“Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”, escribió como cierre de una carta que puso punto final a su recorrido como jugador de la Selección.

A los 39 años y después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, Lionel Messi dejó atrás su etapa como futbolista internacional argentino, aunque continuará su carrera profesional a nivel clubes.