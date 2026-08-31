Sin acuerdo por el Salario Mínimo Vital y Móvil

Durante el debate técnico, los gremios presentaron una postura unificada que exigía llevar el ingreso mínimo a $911.000 a partir de julio y alcanzar un piso de $993.000 hacia diciembre tomando como referencia el costo de la Canasta Básica Familiar.

El doctor en Ciencias Económicas, Lucas Dapena, explicó que “la idea es que el salario mínimo sea un salario digno, pero fue desfigurado por la inflación. Además es clave para determinar montos de ayudas sociales y sigue sin solucionarse porque hoy sigue por debajo de los cuatrocientos mil pesos”.

El economista también hizo incapié en los trabajadores informales o denominados en negro y a los monotributistas.

“Se ha desvirtuado el salario mínimo porque no representa la totalidad de los trabajadores”, enfatizó Lucas Dapena en diálogo con Radio Salta.