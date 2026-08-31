Conflicto internacional por contrabando de cañeros bolivianos

La reacción de los salteños fue para contrarrestar la usurpación de bolivianos en el norte provincial.

“Hoy se llevó adelante una audiencia en Tarija como si los ciudadanos argentinos hubieran invadido Bolivia. Estuvimos trabajando con la Cónsul argentina en Tarija y se constató diplomáticamente la verdadera situación donde tenemos inmiscuidos ciudadanos bolivianos”, explicó en La Mañana de Radio Salta, Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras.

La funcionaria dijo que están en pleno contacto con autoridades judiciales, pero remarcó la importancia de resolver el problema de esos vecinos que tienen que pasar por territorio boliviano para llegar a sus lugares.

Y no descartó solicitar al Gobierno provincial una ayuda humanitaria vía aérea.