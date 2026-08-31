Se avanza con el Parque Lineal del Peregrino de cara al Milagro

Con la mirada puesta en la celebración del Milagro y en la llegada de miles de peregrinos a la ciudad, el municipio avanza con una propuesta que busca transformar uno de los accesos a la ciudad en un espacio vinculado a la identidad de quienes cada año recorren cientos de kilómetros para participar de la festividad religiosa.

Se trata del Parque Lineal del Peregrino de Zona Sur, una de las intervenciones contempladas dentro del proyecto “Caminos del Milagro”. La iniciativa propone resignificar la caminería existente sobre avenida Kennedy, en un sector considerado estratégico por su cercanía a la Rotonda del Peregrino y por su vinculación con el ingreso de las principales peregrinaciones provenientes de la Puna y los Valles Calchaquíes.

El objetivo es que ese recorrido pueda convertirse en un lugar de encuentro con la historia y la cultura del Milagro. Para eso, el proyecto contempla tres componentes principales: el acondicionamiento del espacio, la incorporación de esculturas de peregrinos en tamaño real y la construcción de un mirador.

La intención es que la figura del peregrino quede incorporada al paisaje urbano durante todo el año y no solamente durante los días centrales del Milagro. Así, vecinos y visitantes podrán encontrarse con representaciones de quienes protagonizan una de las manifestaciones culturales y religiosas más características de Salta.

Esculturas de peregrinos que acompañarán el recorrido

El componente artístico estará a cargo de la escultora salteña Viviana Ovalle, con la obra denominada “Caminando con el corazón peregrino”.

Se trata de una composición dinámica y narrativa, integrada por figuras humanas que buscan transmitir movimiento y la idea misma del camino. La disposición secuencial de las piezas está pensada para generar una sensación de recorrido y acompañar a quienes transitan por el parque.

El grupo escultórico estará compuesto por 10 figuras humanas y un perro, concebidos como parte del recorrido del Parque Lineal del Peregrino.

Ovalle es escultora y docente salteña, formada en la Escuela Provincial de Bellas Artes «Tomás Cabrera», con trayectoria en arte público y monumental.

La obra toma como referencia experiencias de incorporación del arte al espacio público, como el Parque de las Lavanderas de San Salvador de Jujuy y las esculturas que forman parte del paisaje urbano de Dublín. El objetivo es generar una experiencia en la que arte, paisaje y emoción se encuentren alrededor de la figura del peregrino.

De esta forma, la caminería de avenida Kennedy se convertirá en el soporte de un recorrido que pretende hacer visible, incluso fuera de septiembre, la historia de quienes llegan caminando a Salta para vivir el Milagro.

Paseo de la Catedral

Dentro de las intervenciones del proyecto “Caminos del Milagro”, también se prevé la puesta en valor del Pasaje Catedral, al costado del templo mayor.

El proyecto prevé la colocación de paneles informativos a lo largo del paseo, con contenidos históricos, culturales y espirituales vinculados al Camino del Milagro.

La información fue desarrollada junto con la Pastoral de Turismo durante 2023 y busca acompañar el recorrido de vecinos, turistas y peregrinos que transiten por este sector del casco histórico.

