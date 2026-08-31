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Salta Libre de Cataratas: se realizaron nuevas cirugías y más vecinos recuperan su visión

La Municipalidad de Salta y la Fundación Saravia Olmos continúan con este programa destinado a vecinos diagnosticados con cataratas. Los pacientes son evaluados previamente en dispositivos municipales y reciben atención integral gratuita que incluye estudios, cirugía, medicación y controles posteriores.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta, junto a la Fundación Saravia Olmos, continúa desarrollando el programa “Salta Libre de Cataratas”, una iniciativa que permite que vecinos de distintos puntos de la ciudad accedan de manera gratuita al diagnóstico, los estudios y las cirugías para tratar esta enfermedad ocular.

En esta oportunidad, se realizaron nuevas intervenciones quirúrgicas a pacientes que fueron previamente evaluados y diagnosticados en los distintos dispositivos municipales de atención.

Candelaria Solá, profesional de la Fundación Saravia Olmos, explicó que el programa contempla un seguimiento integral de cada paciente. “Junto con la Municipalidad de Salta y la Fundación estamos llevando adelante la campaña Salta Libre de Cataratas. Seleccionamos a los pacientes con ese diagnóstico y se les realiza la cirugía en la clínica”, señaló.

La profesional detalló que los equipos de salud realizan inicialmente las evaluaciones en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), donde los vecinos son examinados y diagnosticados. Posteriormente, los pacientes continúan con los estudios preoperatorios y reciben las indicaciones necesarias antes de la intervención.

Las cirugías tienen una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos y, tras la operación, los pacientes regresan a sus hogares el mismo día con la medicación correspondiente. El seguimiento incluye controles posteriores para acompañar la recuperación y garantizar una correcta evolución.

Para muchos de los beneficiarios, acceder a esta intervención representa la posibilidad de recuperar autonomía y mejorar significativamente su calidad de vida.

Uno de los pacientes destacó que hacía años esperaba poder operarse. “Ya no veía nada de un ojo y ahora tengo esperanza. Me tengo que operar el otro también, porque los dos están afectados, pero por lo menos ya pude operarme de uno”, expresó.

Los testimonios también reflejan la importancia de que este tipo de tratamientos sean accesibles para personas que, por motivos económicos, no pueden afrontar los costos de una cirugía en el ámbito privado.

“Es espectacular, muy bueno, porque es una ayuda para la gente de pocos recursos que no llega. Es un apoyo grande, porque te cambia la vida”, afirmó uno de los beneficiarios.

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