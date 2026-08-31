El Tren “25 de Mayo” atendió a más de 3.000 personas durante su paso por Campo Quijano
La iniciativa se desarrolla mediante la articulación entre el Gobierno provincial, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por Sandra Pettovello, y el Municipio. Esta semana, la formación continuará su recorrido en Cerrillos.
Salta Hoy
31 / 08 / 2026
El Tren Sociosanitario y Recreativo “25 de Mayo” concluyó su primera semana de atención en Salta con un balance de más de 3.000 personas alcanzadas por los distintos servicios y propuestas durante su permanencia en Campo Quijano.
La iniciativa se lleva adelante a partir de la articulación entre los equipos del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por la ministra Sandra Pettovello. Estas tareas se realizan junto al Municipio de Campo Quijano, que también dispone de personal y acciones destinadas a acompañar a los vecinos durante la permanencia de la formación.
Durante la semana, el área de Oftalmología realizó 446 controles y entregó 379 anteojos. En tanto, los servicios de Odontología atendieron a 322 personas, de las cuales 159 correspondieron a Odontología Pediátrica y 163 a atención para adultos.
Por su parte, 314 personas fueron atendidas por ANSES para realizar consultas y recibir asesoramiento sobre trámites y prestaciones, mientras que el servicio de Fonoaudiología alcanzó a 196 personas. El área de Vacunación, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, atendió a 75 personas.
En materia de documentación, 320 vecinos realizaron gestiones ante RENAPER, facilitando el acceso a trámites vinculados con la identificación y documentación personal.
La propuesta también incluyó actividades culturales y recreativas. Los espacios de Cine y Biblioteca Nacional recibieron a 650 niños y adolescentes, incorporando una propuesta destinada al entretenimiento, la lectura y el acceso a contenidos culturales.
A estos servicios se sumó la atención del Ente Regulador, que durante los primeros días de actividad registró consultas y gestiones vinculadas con subsidios, bonos y cambios de titularidad. Entre lunes y miércoles se contabilizaron alrededor de 65 consultas, 22 cargas de subsidios, 18 bonos y 2 cambios de titularidad.
También participó la Fundación Boreal, que brindó atención a unas 30 personas entre lunes y martes. La Secretaría de Políticas Sociales recibió entre 8 y 10 consultas diarias, principalmente relacionadas con notas realizadas al municipio y pedidos de subsidios.
Por otra parte, la Secretaría de las Personas Mayores atendió entre 15 y 20 personas por día, tanto en el stand dispuesto en el tren como mediante acompañamiento en los vagones para la realización de distintos trámites y consultas.
El abordaje territorial incluyó además la atención a personas con discapacidad, con alrededor de 30 asesoramientos diarios orientados a consultas y acompañamiento.
En conjunto, las acciones desarrolladas permitieron acercar servicios sin cargo de distintas áreas nacionales y provinciales a los vecinos de Campo Quijano, concentrando durante una semana la presencia de organismos, profesionales y equipos especializados en la localidad.
El recorrido del Tren “25 de Mayo” continuará esta semana en Cerrillos, donde permanecerá durante toda la semana para brindar nuevamente sus diferentes prestaciones a la comunidad.