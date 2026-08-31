El Tren “25 de Mayo” atendió a más de 3.000 personas durante su paso por Campo Quijano

El Tren Sociosanitario y Recreativo “25 de Mayo” concluyó su primera semana de atención en Salta con un balance de más de 3.000 personas alcanzadas por los distintos servicios y propuestas durante su permanencia en Campo Quijano.

La iniciativa se lleva adelante a partir de la articulación entre los equipos del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, encabezado por la ministra Sandra Pettovello. Estas tareas se realizan junto al Municipio de Campo Quijano, que también dispone de personal y acciones destinadas a acompañar a los vecinos durante la permanencia de la formación.

Durante la semana, el área de Oftalmología realizó 446 controles y entregó 379 anteojos. En tanto, los servicios de Odontología atendieron a 322 personas, de las cuales 159 correspondieron a Odontología Pediátrica y 163 a atención para adultos.

Por su parte, 314 personas fueron atendidas por ANSES para realizar consultas y recibir asesoramiento sobre trámites y prestaciones, mientras que el servicio de Fonoaudiología alcanzó a 196 personas. El área de Vacunación, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, atendió a 75 personas.

En materia de documentación, 320 vecinos realizaron gestiones ante RENAPER, facilitando el acceso a trámites vinculados con la identificación y documentación personal.

La propuesta también incluyó actividades culturales y recreativas. Los espacios de Cine y Biblioteca Nacional recibieron a 650 niños y adolescentes, incorporando una propuesta destinada al entretenimiento, la lectura y el acceso a contenidos culturales.

A estos servicios se sumó la atención del Ente Regulador, que durante los primeros días de actividad registró consultas y gestiones vinculadas con subsidios, bonos y cambios de titularidad. Entre lunes y miércoles se contabilizaron alrededor de 65 consultas, 22 cargas de subsidios, 18 bonos y 2 cambios de titularidad.

También participó la Fundación Boreal, que brindó atención a unas 30 personas entre lunes y martes. La Secretaría de Políticas Sociales recibió entre 8 y 10 consultas diarias, principalmente relacionadas con notas realizadas al municipio y pedidos de subsidios.

Por otra parte, la Secretaría de las Personas Mayores atendió entre 15 y 20 personas por día, tanto en el stand dispuesto en el tren como mediante acompañamiento en los vagones para la realización de distintos trámites y consultas.

El abordaje territorial incluyó además la atención a personas con discapacidad, con alrededor de 30 asesoramientos diarios orientados a consultas y acompañamiento.

En conjunto, las acciones desarrolladas permitieron acercar servicios sin cargo de distintas áreas nacionales y provinciales a los vecinos de Campo Quijano, concentrando durante una semana la presencia de organismos, profesionales y equipos especializados en la localidad.

El recorrido del Tren “25 de Mayo” continuará esta semana en Cerrillos, donde permanecerá durante toda la semana para brindar nuevamente sus diferentes prestaciones a la comunidad.