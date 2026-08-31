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Boleto Solidario: del 1 al 11 de septiembre se realiza la recarga del beneficio

El beneficio está destinado a embarazadas, pacientes oncológicos sin obra social y víctimas de violencia con domicilio en la capital salteña, y podrá gestionarse en los CIC y en el Centro Cívico Municipal de Av. Paraguay 1240.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta, como todos los meses, realizará la recarga del programa del Boleto Solidario. El beneficio es para embarazadas, pacientes oncológicos (pediátricos y adultos) y víctimas de violencia con domicilio en la capital salteña.

Los beneficiarios deberán acercarse con la tarjeta SAETA y el DNI a los puntos designados. En caso de no poder realizar la carga en las fechas establecidas, podrán hacerlo del 9 al 11 de septiembre en la sede del Programa del Boleto Solidario, ubicada en Av. Paraguay 1240.

Los puntos son:

Martes  1 de septiembre:  Hospital Materno Infantil de 9 a 12 - Dirección: Av. Sarmiento Nº 1301

Miércoles  2 de septiembre:  CIC de Solidaridad  9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Jueves  3 de septiembre:  CIC de Santa Cecilia de 9 a 12 - Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Viernes  4 de septiembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Lunes  7 de septiembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N
 
Martes 8 de septiembre: CIC de Unión de 9 a 12
Dirección:  Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.
 
Miércoles 9, jueves 10  y viernes 11 de septiembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240

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