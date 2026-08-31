Salta avanza en nuevas aplicaciones de tecnología espacial

Una delegación salteña participó en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (Falda del Cañete, Córdoba) del encuentro organizado por la CONAE, organismo nacional responsable de diseñar, ejecutar y coordinar las actividades espaciales de la Argentina, con especial énfasis en la generación y utilización de información espacial para el conocimiento y la gestión del territorio.

El eje central del encuentro fue la utilización de las imágenes y productos de uso de datos satelitales para cubrir necesidades de la provincia, mediante la aplicación del convenio firmado entre la CONAE y el Ministerio de Educación y Cultura, incluyendo las áreas de ambiente, la producción agropecuaria, la gestión de recursos naturales, el ordenamiento territorial y el seguimiento de procesos de transformación del territorio entre otros.

La jornada contó con las exposiciones de Danilo Dadamia, gerente de Observación de la Tierra de CONAE, y Álvaro Soldano, subgerente de Aplicaciones y Productos de la Gerencia de Observación de la Tierra, entre otros expertos de la agencia espacial argentina.

Se realizó una introducción a las misiones ópticas y de radar. Se destacó la Misión SAOCOM, uno de los proyectos más importantes del país en materia de observación de la Tierra mediante radar de apertura sintética (SAR), tecnología que permite obtener información independientemente de las condiciones de iluminación y con capacidad de atravesar la cobertura de nubes. Sus productos tienen aplicaciones, entre otras áreas, en agricultura, gestión de emergencias, monitoreo ambiental y análisis de recursos naturales.

Se recorrieron los catálogos existentes, y se mostró cómo acceder a ellos. Se dieron indicaciones respecto al tipo de datos, de acuerdo a la misión que la genera, que es más adecuado para cada tipo de aplicación.

La disponibilidad creciente de información satelital abre nuevas oportunidades para que equipos científicos, organismos públicos, estudiantes y profesionales puedan incorporar estas herramientas a sus investigaciones y proyectos, transformando los datos obtenidos desde el espacio en información útil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

Se realizó también un recorrido por las instalaciones y laboratorios de la CONAE. La visita permitió conocer de cerca parte del trabajo científico y tecnológico que sostiene la actividad espacial argentina y dimensionar el proceso que existe detrás de cada misión.

El último día de capacitación se profundizó con el Laboratorio de Radar y Sensores Remotos de la Universidad Nacional de Córdoba en los distintos recursos disponibles en la web y se visitó el Observatorio Hidro-Meteorológico que fue creado con el fin de monitorear y prever eventos hidro-meteorológicos severos sobre el territorio provincial y la Región Centro.

A partir de esta experiencia, se avanzará en la conformación de un grupo de trabajo sobre teledetección en Salta, como espacio destinado a nuclear capacitaciones, compartir conocimientos, promover proyectos interdisciplinarios y dar continuidad a futuras instancias de formación y vinculación con instituciones especializadas.

Participaron Livio Gratton, coordinador de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta y un equipo de la coordinación compuesto por María de los Ángeles Tinte Montalbetti; Agostina Ossa Opertti; Cintia Micaela Carral; y Adriana Moya; pertenecientes también a dicha coordinación. Además, Daniela Marisel Ibáñez de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, y Gabriel Vera, del Ente General de Parques y Áreas Industriales(EGPAIS), pertenecientes al Ministerio de Producción y Minería; Diego Carcasson, de la Agencia de Información de Políticas Públicas; Jonatan Daniel Córdoba, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCASAL, y Camila Albarracín, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNSa. Algunos de los mencionados forman parte del grupo de I+D Espacial de Salta, desde donde se vienen desarrollando iniciativas vinculadas a las tecnologías espaciales en el ámbito provincial.