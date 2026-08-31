El “Hogar de Noche” registró más de 7 mil asistencias con un balance positivo

El Operativo Social del “Hogar de Noche” presentó un balance altamente positivo en la atención y contención de personas en situación de calle.

Desde su puesta en marcha el pasado 5 de mayo, el dispositivo de calle 20 de Febrero 231, ubicado en el microcentro capitalino, brindó albergue, alimentación y asistencia integral a hombres y mujeres, alcanzando un registro superior a las 7 mil plazas ocupadas, con un pico de mayor demanda en junio debido a las bajas temperaturas.

Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, destacó que el espacio ofreció protección activa y nuevas oportunidades a quienes más lo necesitaban: “Las personas se sintieron acompañadas y resguardadas, no solo en el ámbito personal también en el aspecto laboral”. El ingreso al predio se realizó de manera completamente voluntaria y bajo un protocolo de seguridad.

Durante la estadía diaria, los asistentes recibieron cena, desayuno, kits de higiene y atención médica, en un entorno seguro y calefaccionado.

El funcionario resaltó el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Social de provincia e instituciones como la Cruz Roja, la Fundación Puentes, la Escuela de Emprendedores y la Oficina de Empleo, cuya colaboración fue clave para la reintegración de algunas personas.

Luego del 5 de septiembre, las instalaciones ingresarán en un período de acondicionamiento para funcionar como punto de apoyo logístico para el personal que trabajará durante la Fiesta del Milagro 2026.

Embellecimiento

Como parte de la puesta en valor del espacio, se realizó un mural con diseños abstractos y coloridos en la pared del patio principal. En ese lugar se encuentran las camas de los perritos que son llevados por las personas que asisten al dispositivo.