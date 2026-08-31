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El Hospital San Bernardo fortalece la atención domiciliaria continua

El servicio de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos en Domicilio cumplió 30 años de funcionamiento. Es el único de estas características en el sistema público provincial y, en lo que va de 2026, asistió a más de 100 pacientes en sus hogares.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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El servicio de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos en Domicilio del hospital San Bernardo cumplió 30 años de funcionamiento y brinda asistencia a pacientes que, por su condición clínica, requieren continuidad de cuidados fuera del ámbito hospitalario.

El equipo trabaja con personas con enfermedades agudas y crónicas, patologías complejas y oncológicas, así como con pacientes que requieren rehabilitación o cuidados paliativos.

La atención se brinda directamente en el hogar e incluye el acompañamiento y la orientación a familiares y cuidadores.

En lo que va de 2026, más de 100 pacientes fueron asistidos bajo esta modalidad. El servicio, único de estas características en el sistema público de salud de la provincia, cuenta con móviles exclusivos y realiza visitas de lunes a viernes.

El equipo interdisciplinario está integrado por médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas y técnicos de laboratorio. Los profesionales realizan abordajes conjuntos que permiten evaluar las necesidades de cada paciente, compartir criterios y definir las conductas más adecuadas durante la atención en el hogar.

Entre las prestaciones se incluyen atención médica y de enfermería; controles y seguimiento; curaciones y procedimientos específicos; administración de medicación y tratamientos indicados; rehabilitación mediante fisiokinesioterapia; evaluación nutricional; acompañamiento psicológico y social; y cuidados paliativos.

Según la situación clínica, el abordaje puede orientarse a la rehabilitación, con el objetivo de recuperar funcionalidad y autonomía, o a los cuidados paliativos, destinados al control de síntomas, el confort, el alivio del sufrimiento y la calidad de vida.

Tres décadas de atención en los hogares

La Internación Domiciliaria del hospital San Bernardo surgió hace 30 años como una alternativa para pacientes que, luego de alcanzar la estabilidad clínica, podían continuar su tratamiento y recuperación en su hogar, sin interrumpir la atención del equipo de salud.

Además de favorecer la permanencia del paciente en su entorno familiar, esta modalidad permite dar continuidad a los tratamientos fuera del hospital y contribuye a optimizar la disponibilidad de camas para quienes necesitan permanecer internados.

En el marco del 30° aniversario, del 24 al 27 de agosto se desarrollaron actividades institucionales, científicas y comunitarias destinadas a recuperar la trayectoria del servicio, reconocer a quienes formaron parte de su historia y difundir entre la población las características de esta modalidad de atención.

Las propuestas estuvieron destinadas a profesionales de distintas especialidades, personal de Enfermería y otros integrantes de los equipos de salud, además de pacientes, familiares, cuidadores y público en general.

La jefa del Servicio de Internación Domiciliaria y Cuidados Paliativos en Domicilio, Mariela Casen, destacó el trabajo interdisciplinario y la posibilidad de acercar la atención de salud al entorno cotidiano de cada paciente.

“Quiero destacar y agradecer a todo mi equipo, que con compromiso y dedicación realiza diariamente las visitas domiciliarias, acercando la atención de salud a cada paciente y a su familia en la comunidad salteña”, expresó.

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