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Seis detenidos tras una violenta gresca que dejó a un hombre herido

El enfrentamiento ocurrió en barrio Libertad durante un partido de fútbol. En el marco de la investigación, la Policía allanó siete viviendas en barrio Democracia y secuestró armas, elementos caseros y más de 1.500 dosis de droga.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, detuvo a seis hombres mayores de edad, en el marco de una investigación por un hecho de lesiones gravísimas ocurrido el pasado 15 de junio en barrio Libertad.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un familiar de la víctima, quien resultó gravemente lesionado por una gresca registrada mientras se disputaba un partido de fútbol.

En ese contexto, efectivos de la División Investigaciones Sudeste allanaron siete domicilios ubicados en barrio Democracia, en la zona sudeste de la Capital. Secuestraron armas blancas y elementos de fabricación casera. Además, se incautaron dos plantines de cannabis sativa y más de 1.500 dosis de droga.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y la Oficina Judicial del Distrito Centro.

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