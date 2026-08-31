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Operativo de descacharrado en San Luis: se acopiaron 6 toneladas de chatarra

La Municipalidad, junto a organismos provinciales y nacionales, el Ejército y la Policía Comunitaria, continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad. El próximo operativo será el 8 de septiembre en barrio Solidaridad.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta continúa fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud con nuevos operativos de descacharrado en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, el trabajo se llevó adelante en la zona de San Luis, con la participación de equipos municipales y de distintas instituciones vinculadas a la prevención y el control de vectores.

El operativo se realiza de manera articulada con el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la eliminación de elementos que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Durante la jornada, los equipos recorrieron las manzanas diagramadas para retirar de los domicilios aquellos objetos en desuso que habitualmente no son levantados por el servicio de recolección de residuos, como recipientes, cacharros, colchones viejos y otros elementos. Se acopió un total de 6 toneladas de chatarra.

Al respecto, Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales manifestó que “la lucha contra el dengue no es solamente individual. Tenemos que trabajar dentro de nuestros hogares, pero también cuidar el entorno, porque a 100 metros de donde vivimos no deberíamos tener objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito.”

En este sentido, Adán Alancay, técnico supervisor en Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, destacó el trabajo coordinado que se viene realizando con la Municipalidad de Salta desde el inicio de la actual gestión.

“Nos parece importante que los vecinos de cada lugar donde se realice este operativo puedan aprovechar para eliminar todo potencial criadero del mosquito Aedes aegypti, que coloca sus huevos en las paredes de los recipientes”, señaló.

Alancay remarcó además que “la participación activa de las familias es fundamental” y valoró la respuesta de los vecinos durante los distintos operativos realizados en la ciudad.

El próximo operativo de descacharrado se realizará el martes 8 de septiembre en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad.

 

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