La Sinfónica tocará gratis en el norte salteño

La Orquesta Sinfónica de Salta emprenderá esta semana una gira hacia el Norte de la provincia, con dos conciertos en las ciudades de Embarcación y Orán. El primero será el jueves 3, a las 21 h, en la parroquia San Roque, situada en la calle 20 de Febrero 260, Embarcación; mientras que la segunda presentación será el viernes 4, también a las 21 h, en la Catedral de San Ramón Nonato, sita en Carlos Pellegrini 581, San Ramón de la Nueva Orán. Ambos conciertos serán con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de los templos.

La OSS será dirigida por su maestro titular, el colombiano Jorge Mario Uribe, y el violinista Iván Mastronardi actuará como solista invitado. El repertorio incluye la obertura de la ópera El Barbero de Sevilla, del compositor italiano Gioachino Rossini; el Concierto para Violín y Orquesta Nro. 1 del alemán Max Bruch; la Suite Nro. 2 de la ópera Carmen, del francés Georges Bizet; y, como regalo especial, un par de zambas del repertorio folklórico salteño.

Esta gira reafirma el compromiso fundacional de la Orquesta Sinfónica de Salta con el público del interior de la provincia, especialmente en el año de sus Bodas de Plata. El ciclo “La Orquesta recorre la provincia” continuará la semana entrante con un concierto en el Centro de Convenciones de Cafayate, el viernes 11 de septiembre, con el mismo programa y entrada libre y gratuita.