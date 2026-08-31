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Salta seleccionó los proyectos que la representarán en la Feria Nacional de Ciencias 2026

Participaron de la instancia provincial 71 proyectos de todos los niveles educativos.

Salta Hoy

31 / 08 / 2026

 

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Se realizó la Feria Provincial 2026 con la participación de 71 proyectos provenientes de 14 departamentos de la provincia. Del total de las presentaciones, 32 correspondieron al Nivel Primario, 18 al Nivel Inicial, 14 al Nivel Secundario y 7 al Nivel Superior.

La Comisión Jurisdiccional de Evaluación estuvo conformada por más de 40 docentes con diferente formación y especialidad, convocados desde distintos puntos de la provincia, garantizando el carácter federal de esta acción.  

La realización de esta instancia permitió seleccionar los proyectos que participarán en la Feria Nacional de Ciencias 2026, la cual se llevará adelante durante octubre y noviembre. El primer encuentro se realizará en la provincia de San Luis con las propuestas enfocadas en el eje de Matemática. El segundo tendrá lugar en Jujuy y convocará a los proyectos destacados del eje de Arte. Finalmente, el tercer evento será en la provincia de Córdoba para los que están centrados en Ciencia y Tecnología.

La Coordinación de Ciencia y Tecnología reconoció el trabajo de las comunidades educativas participantes y la labor de las propuestas seleccionadas para las próximas instancias, incentivando a docentes y estudiantes a dar continuidad a sus proyectos.

El camino de la investigación y la indagación ferial no termina en una instancia evaluativa; por el contrario, cada pregunta que se formulan y cada problema que intentan resolver en las aulas es un paso firme hacia su crecimiento intelectual y personal, y una invitación a seguir construyendo conocimiento de manera colaborativa.

Proyectos que participarán en la FERIA NACIONAL DE CIENCIAS 2026

Nivel Inicial:

CORAZÓN DE PLUMA: 4358 ESCUELA DOCTOR NICOLÁS AVELLANEDA / CAFAYATE / Nivel Inicial Ed. Común / EJE CIENTÍFICO/ARTÍSTICO

UN MISTERIO GIGANTE: 4510 ANTÁRTIDA ARGENTINA / LAS LAJITAS / Nivel Inicial Ed. Común / EJE TECNOLÓGICO

BITS, CLICK, JUEGO Y CUIDO: 4706 PROFESOR EVELIO MELIÁN / METÁN / Nivel Inicial Ed. Común / EJE TECNOLÓGICO/ PROY. TEMÁTICO

PEQUEÑOS VISITANTES: 4834 ESCUELA INFANTIL / CAFAYATE / Nivel Inicial Ed. Común / EJE CIENTÍFICO

SEMILLAS MATEMÁTICAS: 7054 ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "VIRGEN DEL ROSARIO" /  CAFAYATE / Nivel Inicial Ed. Especial / EJE MATEMÁTICO

Nivel Primario:

EL MUNDIAL Y LAS MATEMÁTICAS - NÚMEROS QUE UNEN AL MUNDO: 4050 CLARA SARAVIA LINARES DE ARIAS / CAPITAL /  Nivel Primario Ed. Común / EJE MATEMÁTICO/ PROY. TEMÁTICO

POLICUADRADOS: 4096 CORONEL VICENTE DE URIBURU / TARTAGAL / Nivel Primario Ed. Común / EJE MATEMÁTICO

ARTE A LA VUELTA DE LA ESQUINA: 4362 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO / ANIMANÁ / Nivel Primario Ed. Común  / EJE ARTÍSTICO

SEMILLAS DE IDENTIDAD - LAS PAPAS ANDINAS DE POSCAYA: 4456 INTI RAYMI / POSCAYA / Nivel Primario Ed. Rural / EJE CIENTÍFICO

IGLUCAN: 4661 HOGAR ESCUELA CARLOS GUIDO SPANO / SAN ANTONIO DE LOS COBRES / Nivel Primario Ed. Común / EJE TECNOLÓGICO

Nivel Secundario:

COMUNICACIÓN SATELITAL: 3102 INGENIERO NIKOLA TESLA / GENERAL GÜEMES / Nivel Secundario Ed. Técnica y Profesional (ETP) / EJE TECNOLÓGICO

POTENCIA OCULTA 26: 3143 ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA / AGUARAY / Nivel Secundario Ed. Técnica y Profesional (ETP) / EJE CIENTÍFICO /PROY. TEMÁTICO

CAPRI SOAP: 3158 SOBERANÍA NACIONAL / GUACHIPAS / Nivel Secundario Ed. Técnica y Profesional (ETP) / EJE TECNOLÓGICO

PODEROSA LA ESPINOSA: 5024 SARGENTO CABRAL / Capital / Nivel Secundario Ed. Común / EJE CIENTÍFICO

CAMINOS DE TIZA Y BARRO: 5213 COLEGIO SECUNDARIO RURAL / LOS SAUCES / Nivel Secundario Ed. Rural / EJE ARTÍSTICO

DEL MATE A LA ENERGÍA: 7150 INSTITUTO ESPECIAL DEL PORTEZUELO / CAPITAL / Nivel Secundario Ed. de Personas Privadas de su Libertad / EJE CIENTÍFICO  TECNOLÓGICO

ECUEX: 8221 COMPLEJO EDUCATIVO VALLE DE LERMA / LA MERCED / Nivel Secundario Ed. Común / EJE MATEMÁTICO

Nivel Superior:

UNA TIERRA QUE TE ENCANTA: 6009 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR / CAFAYATE / Nivel Superior / EJE CIENTÍFICO

CONTEXTO QUE CUENTA, MATEMÁTICA QUE EXPLICA: 6056 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR / NAZARENO / Ed. Común /  Nivel Superior Ed. Intercultural Bilingüe (EIB) / EJE MATEMÁTICO.

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