 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Islandia rechazó dialogar para ingresar a la Unión Europea

El "no" ganó con el 52,8% de los votos en un referéndum.

Mundo

31 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Islandia ha rechazado reanudar las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), interrumpidas desde 2013, en un referendo consultivo cuyo resultado el Gobierno reiteró ayer que respetará.

"Discutiremos el tema en el Parlamento, creemos que es crucial. Y tomaremos una decisión sobre qué hacer con la solicitud. Pero este gobierno no va a seguir adelante con las negociaciones en este mandato", dijo en rueda de prensa la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, a la que le quedan dos años máximo en esta legislatura.

Escrutado el cien por cien de los votos, el "no" ganó con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 %, 118.040 votos contra los 105.339 de los partidarios del "sí".

Aunque el "sí" estuvo por delante durante horas, los partidarios del "no" se pusieron en cabeza en el tramo final y ya no abandonaron esa posición.

La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.

"Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80 % del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado", afirmó Kristrún Frostadóttir, quien resaltó que durante el debate se habían discutido una gran variedad de cuestiones que preocupan a los islandeses.

Enfatizó la importancia de que el país salga "unido" de la consulta, recordando también que Islandia forma parte desde 1994 del Espacio Económico Europeo (EEE).

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO