Islandia rechazó dialogar para ingresar a la Unión Europea

Islandia ha rechazado reanudar las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), interrumpidas desde 2013, en un referendo consultivo cuyo resultado el Gobierno reiteró ayer que respetará.

"Discutiremos el tema en el Parlamento, creemos que es crucial. Y tomaremos una decisión sobre qué hacer con la solicitud. Pero este gobierno no va a seguir adelante con las negociaciones en este mandato", dijo en rueda de prensa la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, a la que le quedan dos años máximo en esta legislatura.

Escrutado el cien por cien de los votos, el "no" ganó con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 %, 118.040 votos contra los 105.339 de los partidarios del "sí".

Aunque el "sí" estuvo por delante durante horas, los partidarios del "no" se pusieron en cabeza en el tramo final y ya no abandonaron esa posición.

La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.

"Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80 % del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado", afirmó Kristrún Frostadóttir, quien resaltó que durante el debate se habían discutido una gran variedad de cuestiones que preocupan a los islandeses.

Enfatizó la importancia de que el país salga "unido" de la consulta, recordando también que Islandia forma parte desde 1994 del Espacio Económico Europeo (EEE).