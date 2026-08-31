Irán atacó bases de EEUU en Jordania tras un bombardeo contra isla estratégica de Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró que lanzó un ataque contra dos bases militares de Estados Unidos en Jordania luego del bombardeo estadounidense contra la isla de Larak, ubicada en el sur iraní, frente al estratégico estrecho de Ormuz.

Según un comunicado difundido por medios oficiales iraníes, la operación denominada “Castigo al Agresor” incluyó una combinación de misiles balísticos y drones contra las bases King Hussein y Al Azraq, donde, de acuerdo con Teherán, fueron alcanzadas instalaciones técnicas, áreas de mantenimiento y zonas de despliegue de aeronaves militares.

La Guardia Revolucionaria afirmó que los ataques provocaron “daños significativos”, aunque esas afirmaciones no fueron confirmadas de manera independiente. “Cada ataque recibirá respuestas aún más devastadoras”, advirtió el cuerpo militar iraní, en medio de una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos.

Las fuerzas armadas de Jordania confirmaron que interceptaron ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo, mientras aumentaba la preocupación regional por una posible expansión del conflicto.

El ataque estadounidense contra Larak

La ofensiva iraní ocurrió horas después de que Estados Unidos confirmara un ataque contra la isla de Larak, en la provincia de Hormozgán, una zona ubicada cerca del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas destruyeron dos lanzadores iraníes luego de detectar que miembros de la Guardia Revolucionaria se preparaban para lanzar cohetes equipados con minas navales hacia el estrecho.

El capitán Tim Hawkins, vocero de Centcom, explicó que la operación fue “limitada” y estuvo dirigida específicamente contra los lanzadores. Según Washington, el objetivo era evitar una amenaza contra la navegación internacional.

Por su parte, Teherán calificó el ataque como una “agresión terrorista” y afirmó que provocó muertos y heridos entre integrantes de la Guardia Revolucionaria y civiles. La agencia iraní Tasnim informó posteriormente sobre dos fallecidos, aunque la cifra no pudo ser verificada de forma independiente.

Tensión en el estrecho de Ormuz

La crisis tiene como escenario al estrecho de Ormuz, un corredor marítimo fundamental por donde circula una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo y gas provenientes de Medio Oriente.

Estados Unidos sostiene que sus fuerzas lograron retirar recientemente minas colocadas por Irán en rutas marítimas internacionales y advirtió que cualquier intento de bloquear nuevamente la navegación será respondido militarmente.

El jefe del Comando Central estadounidense, almirante Brad Cooper, señaló que las operaciones para despejar las rutas finalizaron la semana pasada y que Washington comenzó a escoltar algunos buques comerciales mientras mantiene patrullas aéreas y navales en la zona.

Sin embargo, el tránsito marítimo continúa bajo riesgo. Desde el inicio del conflicto se registraron al menos 71 ataques contra embarcaciones, con 19 marineros muertos, según reportes vinculados a la situación en la región.

Nuevos ataques contra posiciones estadounidenses

La tensión volvió a crecer cuando medios estatales iraníes informaron además sobre un supuesto ataque contra personal militar estadounidense en la base aérea de Al Minhad, en Emiratos Árabes Unidos.

Según la versión difundida por Teherán, fueron utilizados decenas de drones contra sectores donde estaban estacionados helicópteros y efectivos norteamericanos. Hasta el momento, no hubo confirmación independiente sobre los daños.

La escalada ocurre mientras el gobierno de Donald Trump mantiene una política de máxima presión contra Irán, con nuevas sanciones económicas y la advertencia de que Washington no descarta futuras acciones militares si considera que sus intereses están amenazados.

El enfrentamiento entre ambas potencias vuelve a poner en alerta a Medio Oriente y al mercado energético internacional, ante el temor de que una interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz afecte el suministro global de combustibles.

Fuentes: Agencias AP y AFP / The New York Times / La Nación