El presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) publicó un mensaje de despedida dirigido al astro argentino, luego de que este anuncio su retiró de la Selección argentina, además destacó todos sus récords con la camiseta albiceleste y lo definió como una leyenda que redefinió el fútbol.

"Felicidades, @leomessi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", fueron las palabras del mandatario de la FIFA.

Además, en el posteo el máximo dirigente del fútbol mundial recordó los hitos más importantes del capitán argentino en la selección:

"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre".

En el cierre de su mensaje, Infantino agradeció "cada recuerdo inolvidable defendiendo la camiseta de la Selección Argentina" y destacó la capacidad de Messi para unir a los hinchas de todos los rincones del planeta.