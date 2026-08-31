La Selección Argentina de Talla Baja se preparó en Salta de cara al Mundial

Al igual que el Seleccionado Femenino de Vóley, la ciudad de Salta volvió a recibir a un equipo argentino que se prepara para una importante competencia internacional. En esta oportunidad, fue el turno de la Selección Argentina de Talla Baja, que eligió la ciudad para disputar una serie de encuentros amistosos antes de viajar al Mundial que se llevará a cabo en Marruecos.

El cuadrangular se desarrolló en el complejo Nicolás Vitale y contó con la participación del seleccionado nacional junto a Tribuno Futsal, Liga Salteña Futsal y Gimnasia y Tiro Futsal.

“Estamos felices de recibir a esta importante Selección. Que elijan Salta y el Vitale genera felicidad”, expresó Mariana Naharro, subsecretaria de la Agencia Salta Deportes.

Por su parte, Giovani Caxal, integrante del seleccionado argentino, agradeció el recibimiento y el acompañamiento durante su estadía en la ciudad y aseguró que el equipo dejará todo en la competencia mundial.

El campeón del torneo amistoso fue GyT Futsal, en una jornada que permitió al seleccionado continuar con su preparación y, al mismo tiempo, disfrutar de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de que distintos seleccionados nacionales elijan Salta como sede para sus preparaciones, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como escenario para competencias y encuentros deportivos de nivel nacional e internacional.